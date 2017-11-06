Соорудить мобильную версию сайта

Интернет-магазин на Битриксе, синхронизация с 1С. Нужно добавить в умный фильтр галочку "Есть на складе". Фактически нужно с какой-то периодичностью проверять значения наличия товаров и, при необходимости, изменять свойство "Наличие на складе" каждого ...