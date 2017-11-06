Соорудить мобильную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок141 просмотр

есть сайт(сделан посредственно),нужна его мобильная версия с объяснением, как прикрепить ее к основной версии сайта

8 лет назад
guest_15099727020921
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров