Сделать плагин для moodle.com

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Есть сайт на пхп для показа слайдов студентам на лекции. Нужно его завернуть в новый плагин для moodle 

https://docs.moodle.org/dev/Main_Page

PHP
8 лет назад
Loll1o
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров