Для автоматизации выкладывания товаров с альбомов вк с ценами и описанием на движок prom.ua
Сделать плагин для moodle.com
Есть сайт на пхп для показа слайдов студентам на лекции. Нужно его завернуть в новый плагин для moodle
Заявки фрилансеров
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