Сделать плагин для moodle.com

Для сайта на Open Cart (OC Store 2.1) нужно сделать "конструктор конфигурации ПК" по образу вот этого http://www.ironbook.ru/constructor (или другой вариант - вот https://www.dns-shop.ru/configurator/) В шаблоне уже прописаны фильтры по атрибутам товаров и ...