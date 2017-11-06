Для магазина на OpenCart сделать "конструктор конфигурации ПК"

Для сайта на Open Cart (OC Store 2.1) нужно сделать "конструктор конфигурации ПК" по образу вот этого http://www.ironbook.ru/constructor (или другой вариант - вот https://www.dns-shop.ru/configurator/)

В шаблоне уже прописаны фильтры по атрибутам товаров и пр., нужно (как я полагаю) - создать инструмент, позволяющий выводить на отдельную страницу сайта результат фильтрации по совместимости различных базовых комплектующих, например, начиная с процессора в согласии с атрибутами (с примеру сокет 1151) можно было выбирать соответствующую материнскую плату (с тем же атрибутом), оперативную память под атрибут материнской платы, куллер, видеокарту, жесткий диск, корпус и т д. из базы товаров магазина. Конфигуратор должен посчитать общую стоимость сборки и отправить полученный результат в виде сформированного заказа через корзину.

Заготовка интернет-магазина над которым предстоит работать выложена по адресу http://biperypg.beget.tech наполнение условное, не пугайтесь.. :) Исполнителю дам доступ FTP, и к админке сайта.

Предложите Вашу стоимость, условия и вариант оплаты и сроки исполнения