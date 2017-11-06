есть open-source приложение на node.js со своей архитектурой - ядром и модулями, оно в рамках своего предназначения получает с разных ресурсов информацию по API, необходимо вывести всю эту получаемую информацию на экран на одну страницу
Для магазина на OpenCart сделать "конструктор конфигурации ПК"
Для сайта на Open Cart (OC Store 2.1) нужно сделать "конструктор конфигурации ПК" по образу вот этого http://www.ironbook.ru/constructor (или другой вариант - вот https://www.dns-shop.ru/configurator/)
В шаблоне уже прописаны фильтры по атрибутам товаров и пр., нужно (как я полагаю) - создать инструмент, позволяющий выводить на отдельную страницу сайта результат фильтрации по совместимости различных базовых комплектующих, например, начиная с процессора в согласии с атрибутами (с примеру сокет 1151) можно было выбирать соответствующую материнскую плату (с тем же атрибутом), оперативную память под атрибут материнской платы, куллер, видеокарту, жесткий диск, корпус и т д. из базы товаров магазина. Конфигуратор должен посчитать общую стоимость сборки и отправить полученный результат в виде сформированного заказа через корзину.
Заготовка интернет-магазина над которым предстоит работать выложена по адресу http://biperypg.beget.tech наполнение условное, не пугайтесь.. :) Исполнителю дам доступ FTP, и к админке сайта.
Предложите Вашу стоимость, условия и вариант оплаты и сроки исполнения
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