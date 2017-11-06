есть open-source приложение на node.js со своей архитектурой - ядром и модулями, оно в рамках своего предназначения получает с разных ресурсов информацию по API, необходимо вывести всю эту получаемую информацию на экран на одну страницу
Нужно авторизоваться скриптом на сайте obli vki.biz (пробел убрать)
Здравствуйте.
Нужно авторизоваться скриптом на сайте obli vki.biz (пробел убрать)
Скрипт должен работать на локальном сервере на xampp.
Написать в curl+php.
Тестовые логин+пароль могу дать или свои придумайте.
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