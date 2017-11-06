Нужно авторизоваться скриптом на сайте obli vki.biz (пробел убрать)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок144 просмотра

Здравствуйте.

Нужно авторизоваться скриптом на сайте obli vki.biz (пробел убрать)

Скрипт должен работать на локальном сервере на xampp.

Написать в curl+php. 

Тестовые логин+пароль могу дать или свои придумайте.

PHP
8 лет назад
donskoy123
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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