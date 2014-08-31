donskoy123

Александр Донской donskoy123

 
44 годаУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
a_k
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
9 баллов
5 лет назад
Нужно авторизоваться скриптом на сайте obli vki.biz (пробел убрать)
Ok
Все Ок.
Ответный отзыв
sudoLife
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Настроить phpmyadmin на локальном сервере
Было очень приятно работать, вместе оперативно выявили проблему и устранили. Рекомендую!
Все ок. Рекомендую.
Ответный отзыв
WebmasteR7
Юрий 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Одностраничник: дизайн + верстка
Полностью доволен сотрудничеством.
рекомендую
Ответный отзыв
Dinara1986
Карим 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
9 лет назад
Одностраничник: дизайн + верстка
All ok...
рекомендую
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
16 минут назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Авторизация на сайте curl php
все в полном порядке!
сделал заказ быстрее чем я успел перевести оплату за заказ) рекомендую...
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