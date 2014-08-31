donskoy123

Здравствуйте. Нужно написать скрипт аторизации на сайте - http://www.money syst.biz (пробел убрать) Связка php + curl. Капча вводится вручную один раз в отдельном окне (распознавать не нужно). А потом можно иметь доступ ко всем страницам сайта. Данные логин ...