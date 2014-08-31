donskoy123

Здравствуйте. В сетку https:// my . kadam . net нужно добавить картинку скриптом в рекламную кампанию. Использовать php+curl. Данные доступ в кабинет дам.
- $10Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Здравствуйте. Нужно авторизоваться скриптом на сайте obli vki.biz (пробел убрать) Скрипт должен работать на локальном сервере на xampp. Написать в curl+php. Тестовые логин+пароль могу дать или свои придумайте.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Здравствуйте. Нужно авторизоваться скриптом на сайте obli vki.biz (пробел убрать) Скрипт должен работать на локальном сервере на xampp. Написать в curl+php. Тестовые логин+пароль могу дать или свои придумайте.Завершен5 лет назад
- $5
Здравствуйте. Заглючил модем и я решил сделать полный сброс до заводских настроек. В результате получил "Invalid SIM". Дам доступ по teamviewer для разблокировки.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Здравствуйте. На локальном сервере не могу заставить работать phpmyadmin. В денвере (5.3) ошибка "2002". В xampp ошибка - "программа mysqld.exe" не работает Скрины ошибок прикрепил. ОС - Windows 10. Для выполнения задачи дам доступ по teamviewer.Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Нужно авторизоваться скриптом на сайте obli vki.biz (пробел убрать) Скрипт написать в curl+php.Завершен6 лет назад
- $10
Нужно авторизоваться скриптом на сайте teaser net. com (пробелы убрать) Проблема заключается в tn_token, который всегда разный и получается уже после нажатия кнопки "Войти" ajax'ом Скрипт написать в curl+php.Завершен9 лет назад
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Одностраничник: дизайн + верстка Нужен аналог простого сайта: http://wdm-pro.com/ Основное требование: должно быть красиво, лучше чем на примере. Бюджет: 10$HTML-верстка3 исполнителяЗавершен9 лет назад
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Одностраничник: дизайн + верстка Нужен аналог сайта: http://купить-говорящего-хомяка.рф или http://xn-----8kcgebnurhvtbcbfx4aq7cxexc4di.xn--p1ai/ Основное требование: должно быть красиво, лучше чем на примере. Бюджет: 30$HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Здравствуйте. Нужно написать скрипт аторизации на сайте - http://www.money syst.biz (пробел убрать) Связка php + curl. Капча вводится вручную один раз в отдельном окне (распознавать не нужно). А потом можно иметь доступ ко всем страницам сайта. Данные логин ...Завершен9 лет назад