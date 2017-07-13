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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Все ок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать, вместе оперативно выявили проблему и устранили. Рекомендую!
$15
10 баллов
6 лет назад
Оперативно сделал, рекомендую
Ответный отзыв
Все подробно обговорили, была поставлена конкретная и понятная задача. Было приятно работать.
$1
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Все было отлично, быстро сработались и решили поставленную задачу.
$1
10 баллов
6 лет назад
Благодарю за проделаную работу. Качественно и быстро ! Рекомендую)
Ответный отзыв
Очень четко и понятно изложил проблему, активно участвовал в ее решении. Было очень приятно работать!