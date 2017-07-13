sudoLife

Матвей Овинов sudoLife

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Переводы, веб-разработка, парсеры

Разношерстный набор навыков в разных областях.

> Совершенное владение английским (C1 уровень, есть сертификат IELTS)

> Python 3

> Golang

> Bash

> Опыт работы с Linux системами (наибольший опыт в Arch и Debian)

PythonLinuxDebianBashGolang
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Отзывы заказчиков
donskoy123
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Настроить phpmyadmin на локальном сервере
Все ок. Рекомендую.
Было очень приятно работать, вместе оперативно выявили проблему и устранили. Рекомендую!
Ответный отзыв
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
час назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать сайт на PHP,  вся верстка готова
Оперативно сделал, рекомендую
Все подробно обговорили, была поставлена конкретная и понятная задача. Было приятно работать.
Ответный отзыв
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
$1
10 баллов
6 лет назад
Cделать простейшую программку на php
все ок
Все было отлично, быстро сработались и решили поставленную задачу.
Ответный отзыв
tvpnero
Олег 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Не работает вывод ошибок PHP на локальном сервере Apache2
Благодарю за проделаную работу. Качественно и быстро ! Рекомендую)
Очень четко и понятно изложил проблему, активно участвовал в ее решении. Было очень приятно работать!
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