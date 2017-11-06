Для специалистов node.js

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Закрыт4 заявки181 просмотр

есть open-source приложение на node.js со своей архитектурой - ядром и модулями, оно в рамках своего предназначения получает с разных ресурсов информацию по API, необходимо вывести всю эту получаемую информацию на экран на одну страницу

Node.js
8 лет назад
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров