PDF файл для WP

Здравствуйте, уважаемые программисты. У меня есть сайт на WP (WP MFC) и необходимо решение, которое позволит пользователю в статьях скачивать посредством кнопки/баннера PDF-файл, в котором будет содержание данной страницы со всей вёрсткой, ссылками и прочим. Сразу скажу, что платные и бесплатные плагины не работают - верстка полностью кривая на выходе в PDF. Чтобы убедиться, достаточно даже не ставить плагин, а открыть версию для печати. Основным моментом сложности является отсутствие возможности правок верстки по самому сайту, поскольку для уже все практически готово для продвижения, а из-за PDF-функции я это рушить не готов. Есть также альтернативный вариант, но не такой хороший: в PDF не будет никаких ссылок, а просто изображение, эдакий скриншот страницы сайта. Иными словами, скрипт конвертит CSS в картинку и отображает в PDF, подставляя его в кнопку загрузки.