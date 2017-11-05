Установка бесплатного SSL сертификата и настройка HTTPS

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки127 просмотров

Сайт молодой. Несколько статей всего лишь Яндекс еще не успел проиндексировать. Требуется получить и установить вечный (без продлений) бесплатный ssl сертификат и выполнить необходимые настройки https до зеленого замочка на всех страницах. При успешном выполнении еще заказы.

8 лет назад
antonina64
Антонина 
60 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров