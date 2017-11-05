Сделать web-парсер свойств товаров в магазине

Необходимо спарсить несколько корневых категорий инет-магазина. (Срочно!)

План такой:

1) Рекурсивно обходим все подкатегории Женская обувь, Женская одежда

2) Для каждого товара сохраняем в базу данных следующие данные.

На примере

а) ho649eulk644 urlId

б) HO649EULK644INM - exportId

в) params - разбиваем этот блок

и вытаскиваем в разные объекты все характеристики + описание.

Для текущего товара должно получиться

описание: Толстовка серого цвета..Состав: 57% - Хлопок, 45% - Полиэстер

Страна производства: Китай и так далее.

После того как все данные будут в базе нужно сделать выгрузку в xml или json все данные (либо партиями)Критично важно, чтобы в выгрузке был exportId.

url магазина обсудим с потенциальными исполнителем.