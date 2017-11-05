Создайте сайт где можно будет зарегестрироваться и получать баллы (или любую другую внутрисайтовую валюту) за просмотр рекламы и потом оплачивать баллами предметы из Dota 2 и CS GO (так же придётся сделать и настроить трейд-бота) ...
Сделать web-парсер свойств товаров в магазине
Необходимо спарсить несколько корневых категорий инет-магазина. (Срочно!)
План такой:
1) Рекурсивно обходим все подкатегории Женская обувь, Женская одежда
2) Для каждого товара сохраняем в базу данных следующие данные.
На примере
а) ho649eulk644 urlId
б) HO649EULK644INM - exportId
в) params - разбиваем этот блок
и вытаскиваем в разные объекты все характеристики + описание.
Для текущего товара должно получиться
описание: Толстовка серого цвета..Состав: 57% - Хлопок, 45% - Полиэстер
Страна производства: Китай и так далее.
После того как все данные будут в базе нужно сделать выгрузку в xml или json все данные (либо партиями)Критично важно, чтобы в выгрузке был exportId.
url магазина обсудим с потенциальными исполнителем.
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