Интегрировать форму кредитной заявки на сайт WordPress по инструкции

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки156 просмотров

Нужно интегрировать форму кредитной заявки на сайт WordPress. Есть инструкция.

WordPress
8 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Приятно было поработать - быстро и профессионально! Рекомендую в качестве отличного исполнителя!
Рекомендую заказчика к сотрудничеству! Всё отлично! Оплата в срок!

Заявки фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад