Доработать/настроить Word Press плагин WP-Recall

Необходимо изменить способ заказа товаров в магазине. Сложность заключается в том, что сайт является посредником (товары отсутствуют) и заказы планируются осуществляться путем вставок ссылок на определенный товар.

Как планируется осуществление заказа: (в основном это обувь, одежда, аксессуары)

-Клиент в личном кабинете жмет кнопку создать заказ

-Покупатель копирует адрес ссылки , по которой расположен товар на странице партнёрского магазина

-Вставляет адрес ссылки в специально отведённое поле "Ссылка"

-Указывает цвет, размер , количество

-Смотрит цену товара на странице партнёра и вбивает в специальное поле "Цена на сайте

- Наш сайт начисляет свою комиссию 8 или 10%

- Оплата осуществляется путем списания средств клиента на личном счету, отображаемый в личном кабинете

- Личный баланс пополняется платежной системой (выбор пал на UnitPay)

- Затем лишь статус обновляется , в зависимости от процесса, пока клиент не получит посылку, затем заказ закрывается и попадает в историю

-Некоторые поля в заказе должны быть недоступны для клиента и заполняться только админом

Я вложил Ексель файл, с помощью которого люди у нас заказывали товары. Данный плагин должен устроить всю работу прямо на сайте.

Тем кто возьмется за заказ я вышлю все детали.

Цену предлагайте сами (только адекватную), так как я первый раз обращаюсь к таким услугам