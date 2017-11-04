Доработать/настроить Word Press плагин WP-Recall

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Необходимо изменить способ заказа товаров в магазине. Сложность заключается в том, что сайт является посредником (товары отсутствуют) и заказы планируются осуществляться путем вставок ссылок на определенный товар. 

Как планируется осуществление заказа: (в основном это обувь, одежда, аксессуары) 

-Клиент в личном кабинете жмет кнопку создать заказ 

-Покупатель копирует адрес ссылки , по которой расположен товар на странице партнёрского магазина 

-Вставляет адрес ссылки в специально отведённое поле "Ссылка" 

-Указывает цвет, размер , количество 

-Смотрит цену товара на странице партнёра и вбивает в специальное поле "Цена на сайте 

- Наш сайт начисляет свою комиссию 8 или 10% 

- Оплата осуществляется путем списания средств клиента на личном счету, отображаемый в личном кабинете 

- Личный баланс пополняется платежной системой (выбор пал на UnitPay) 

- Затем лишь статус обновляется , в зависимости от процесса, пока клиент не получит посылку, затем заказ закрывается и попадает в историю 

-Некоторые поля в заказе должны быть недоступны для клиента и заполняться только админом 

Я вложил Ексель файл, с помощью которого люди у нас заказывали товары. Данный плагин должен устроить всю работу прямо на сайте. 

Тем кто возьмется за заказ я вышлю все детали.  

Цену предлагайте сами (только адекватную), так как я первый раз обращаюсь к таким  услугам 

WordPress
8 лет назад
guest_15097914357677
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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