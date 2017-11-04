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Доработать/настроить Word Press плагин WP-Recall
Необходимо изменить способ заказа товаров в магазине. Сложность заключается в том, что сайт является посредником (товары отсутствуют) и заказы планируются осуществляться путем вставок ссылок на определенный товар.
Как планируется осуществление заказа: (в основном это обувь, одежда, аксессуары)
-Клиент в личном кабинете жмет кнопку создать заказ
-Покупатель копирует адрес ссылки , по которой расположен товар на странице партнёрского магазина
-Вставляет адрес ссылки в специально отведённое поле "Ссылка"
-Указывает цвет, размер , количество
-Смотрит цену товара на странице партнёра и вбивает в специальное поле "Цена на сайте
- Наш сайт начисляет свою комиссию 8 или 10%
- Оплата осуществляется путем списания средств клиента на личном счету, отображаемый в личном кабинете
- Личный баланс пополняется платежной системой (выбор пал на UnitPay)
- Затем лишь статус обновляется , в зависимости от процесса, пока клиент не получит посылку, затем заказ закрывается и попадает в историю
-Некоторые поля в заказе должны быть недоступны для клиента и заполняться только админом
Я вложил Ексель файл, с помощью которого люди у нас заказывали товары. Данный плагин должен устроить всю работу прямо на сайте.
Тем кто возьмется за заказ я вышлю все детали.
Цену предлагайте сами (только адекватную), так как я первый раз обращаюсь к таким услугам
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