Доработка сайта на magento

1. Ускорить загрузку сайта (оптимизировать);

2. Добавить телефон в моб. версию;

3. Исправить текст в карточке товара, слева расположен блок "С этим товаром покупают"в нем текст «старая цена» вместе с зачеркнутой ценой сделать не жирным шрифтом;

4. В карточке рюкзак «есть в наличии» убрать;

5. В форме заказа «Заказать в один клик»: добавить поле «Адрес электронной почты», в поле «Вашше имя» настроить ввод только букв, в поле «телефон» настроить ввод только по формату «+7 (***) *** ** **»;

6. Не приходит оповещение на почту при не оплате 100% предоплаты;

7. В карточке товара «как выбрать размер» съезжает разметка;

8. Сделать нормальную шапку страницы на сайте;

9. Поправить водяные знаки на фото товаров;

10. Сделать ссылку в шапке на главную станицу;

11. Настроить интеграцию сервиса roistat.;

12. Поправить интеграцию онлайн оплаты.

Без предолаты, оплату можно производить поэтапно.