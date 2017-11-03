Доработка сайта на magento

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок126 просмотров

1. Ускорить загрузку сайта (оптимизировать); 

2. Добавить телефон в моб. версию; 

3. Исправить текст в карточке товара, слева расположен блок "С этим товаром покупают"в нем текст «старая цена» вместе с зачеркнутой ценой сделать не жирным шрифтом; 

4. В карточке рюкзак «есть в наличии» убрать; 

5. В форме заказа «Заказать в один клик»: добавить поле «Адрес электронной почты», в поле «Вашше имя» настроить ввод только букв, в поле «телефон» настроить ввод только по формату «+7 (***) *** ** **»; 

6. Не приходит оповещение на почту при не оплате 100% предоплаты; 

7. В карточке товара «как выбрать размер» съезжает разметка; 

8. Сделать нормальную шапку страницы на сайте; 

9. Поправить водяные знаки на фото товаров; 

10. Сделать ссылку в шапке на главную станицу; 

11. Настроить интеграцию сервиса roistat.; 

12. Поправить интеграцию онлайн оплаты.

Без предолаты, оплату можно производить поэтапно.

Magento
7 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров