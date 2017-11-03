Разработка Overplay для рекламной сети. Html5 плеер + JavaScript

Техническое задание. Overplay - Рекламная "накладка" с видеорекламой поверх плеера на сайтах.

Разработка Overplay, состоит из двух частей:

- Плеер, который воспроизводит рекламу.

- Скрипт, который выводит наш плеер поверх плеера с контентом на сайте.

Требования к плееру:

- Обрабатывать все ивенты VAST согласно актуальной спецификации (https://www.iab.com/guidelines/digital-video-ad-serving-template-vast-3-0/ ).

- Поддержка VPAID (https://www.iab.com/guidelines/digital-video-player-ad-interface-definition-vpaid-2-0/ ) и передача параметров, что приписываются к VPAID тегам .

Требования к скрипту, который будет выводить наш плеер:

- Плеер должен накладываться поверх основного, не залазить на фон, и смежные элементы. Пропадал после схлопывания, давая доступ к основному плееру.

- Наш плеер с рекламой невидим пока на него не нажать.

- Чтобы его можно было продублировать несколько раз, если на странице несколько плееров.

- Если на сайте несколько плееров во вкладках (табах - http://take.ms/G3Duu), которые переключаются без перезагрузки страницы, нужно что бы наш плеер мог разместится на каждом из плееров во вкладках.

- Отображался и на мобильных устройствах, и на десктопах, во всех браузерах и на всех платформах.

- Плеер распространятся на сайт автоматически при добавлении нашего скрипта на шаблонах страниц сайта.

Сроки выполнения и оплату обсудим при личном контакте.