Добрый день. Есть базовый сайт на тильде к нему надо приделать магазин и перенести все на другую cms это все. Главное чтобы функционал в тз работал включая панель администрирования исходниками ...
Модуль синхронизации для OpenCart
Интернет-магазин сделан на cms OpenCart. Есть 2 excel файла от поставщика:
1. Список моделей с количеством остатков (ВЛОЖЕНИЕ 1)
2. Список коллекций с ценами за 1 кв.м. (ВЛОЖЕНИЕ 2)
Необходимо:
1. Файлом остатков актуализировать наличие на сайте магазина
1.1 в файле нет артикулов, поэтому необходимо делать сверку каждой позиции сопоставляя сразу все столбцы (фабрика, коллекция, дизайн, цвет, форма, ширина, длина);
1.2 менять остаток на актуальное количество;
1.3. после обновления показывать список всех моделей, которым не изменил остаток, или другими словами не нашел пересечений в файле и сайте (для этого роботу нужно пройтись по всему каталогу магазина);
1.4. после вывода списка "не найденных пересечений", должна быть возможность выборочно каждой (через чекбоксы) или выбором сразу всех моделей скрыть их с сайта.
1.5. а также вывести список моделей, которые есть в файле остатков, но нет на сайте
2. Файлом цен изменить
2.1. здесь также нет артикулов и сверку делать по всем столбцам;
2.2. в файле цены указаны за 1 кв.м. для коллекции в целом (в которой могут быть десятки ковров), цену для конкретной модели вычислять по формуле: "Длина * Ширину * Цена за 1 кв.м."
2.3. после обновления показывать список моделей, которым не изменил цены и также как в пункте 1.4. давать возможность их скрыть
Примечание: файлы остатков и цен от поставщика находятся в личном кабинете поставщика и скачиваются по ссылкам. Идеально сделать автоматизировано, чтобы скрипт мог заходить в личный кабинет и скачивать их сам (например, раз в сутки). Либо на крайний случай полуавтомат, чтобы раз в день менеджер сам скачивал файлы, далее загружал куда-то их на сайт, нажимал спец.кнопку и происходил импорт.
В отклике напишите:
1. Сколько времени потребуется?
2. Прогноз по бюджету?
3. Вопросы по работе?
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