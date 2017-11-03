Создание автомобильного портала - доски объявлений

$860
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок166 просмотров

Требуется разработчик по созданию автомобильного портала, скажем так, упрощенная версия auto.ru или drom.ru 

Сайт уже существует и его нужно перенести с одного движка на другой, немного изменив дизайн и верстку. 

Дизайн и адаптивная верстка основных страниц есть. 

Обязательное условие сайт должен быть написан на общеизвестном фреймворке, предпочтение отдается Yii2, но могу рассмотреть и другие варианты фреймворков (CMS не предлагать.), а также верстка должна быть адаптивная на бутстратпе. 

Ссылку на сайт дам в переписке к задаче. 

На текущий момент нет готового ТЗ, но сразу начну писать под разработчика как только такой объявится на горизонте. Хорошо знаю БД, немного знаю код текущего портала, смогу немного ввести в курс дела. 

Есть сервер разработки. 

Проект должен обязательно находится в репозитории битбакет и должен иметь документацию. 

По предоплате, поэтапной оплате не работаю, только пост оплата, либо БС 

По окончании работ положительный отзыв в карму. 

После завершения основных работ, нужно будет постоянное обслуживание сайта и написания доп. модулей.

Yii
8 лет назад
begemot78
Иван 
42 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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