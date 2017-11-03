Создание автомобильного портала - доски объявлений

Требуется разработчик по созданию автомобильного портала, скажем так, упрощенная версия auto.ru или drom.ru

Сайт уже существует и его нужно перенести с одного движка на другой, немного изменив дизайн и верстку.

Дизайн и адаптивная верстка основных страниц есть.

Обязательное условие сайт должен быть написан на общеизвестном фреймворке, предпочтение отдается Yii2, но могу рассмотреть и другие варианты фреймворков (CMS не предлагать.), а также верстка должна быть адаптивная на бутстратпе.

Ссылку на сайт дам в переписке к задаче.

На текущий момент нет готового ТЗ, но сразу начну писать под разработчика как только такой объявится на горизонте. Хорошо знаю БД, немного знаю код текущего портала, смогу немного ввести в курс дела.

Есть сервер разработки.

Проект должен обязательно находится в репозитории битбакет и должен иметь документацию.

По предоплате, поэтапной оплате не работаю, только пост оплата, либо БС

По окончании работ положительный отзыв в карму.

После завершения основных работ, нужно будет постоянное обслуживание сайта и написания доп. модулей.