сайт http://www.vanna23.ru - необходима доработка, сайт на вордпресс, тема jupiter 1. Для всех видов форм обратной связи, как на странице «Контакты», http://joxi.ru/l2ZxQPDC8O1lwr, формрегистрации/авторизации, форм заказа в онлайн- корзине необходимо добавить чек-бокс с ...
Создание автомобильного портала - доски объявлений
Требуется разработчик по созданию автомобильного портала, скажем так, упрощенная версия auto.ru или drom.ru
Сайт уже существует и его нужно перенести с одного движка на другой, немного изменив дизайн и верстку.
Дизайн и адаптивная верстка основных страниц есть.
Обязательное условие сайт должен быть написан на общеизвестном фреймворке, предпочтение отдается Yii2, но могу рассмотреть и другие варианты фреймворков (CMS не предлагать.), а также верстка должна быть адаптивная на бутстратпе.
Ссылку на сайт дам в переписке к задаче.
На текущий момент нет готового ТЗ, но сразу начну писать под разработчика как только такой объявится на горизонте. Хорошо знаю БД, немного знаю код текущего портала, смогу немного ввести в курс дела.
Есть сервер разработки.
Проект должен обязательно находится в репозитории битбакет и должен иметь документацию.
По предоплате, поэтапной оплате не работаю, только пост оплата, либо БС
По окончании работ положительный отзыв в карму.
После завершения основных работ, нужно будет постоянное обслуживание сайта и написания доп. модулей.
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