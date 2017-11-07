Настроить прием платежей в opencart и поправить шаблон

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Завершен5 заявок234 просмотра

Подключен модуль Yandex++, но не работает, надо настроить. Также нужно поправить шапку на сайте (контакты), меню сайта.

Opencart
7 лет назад
measure
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
7 лет назад
$10
1 день
Алексей быстро справился с заданием, постоянно на связи, опытный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично, всегда на связи, быстрая оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
7 лет назад