Написать скрипт (javascript) для bustabit

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки213 просмотров

Точное ТЗ в личку.  Пример как пишется скрипт в прикрепленном файле.

JavaScript
7 лет назад
kjop
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров