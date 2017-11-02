Добрый день Необхдимо прогнать сайт в сервисе linkresearchtools на Детокс Оплата - договорная
Написать скрипт (javascript) для bustabit
Точное ТЗ в личку. Пример как пишется скрипт в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Здравствуйте. Нужно авторизоваться скриптом на сайте obli vki.biz (пробел убрать) Скрипт должен работать на локальном сервере на xampp. Написать в curl+php. Тестовые логин+пароль могу дать или свои придумайте.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать лендинг в теплых тонах на странице цена услуг и телефон. Страничка с формой обратной связи. Без домена и хостингаВеб-программирование21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть шаблон одностраничника. На его основе нужно сделать одностраничный сайт под наш проект. Изменить текст, добавить фото, картинки-схемы (они есть на бумаге, их нужно прорисовать и добавить). Сделать на двух языках (русский и английский) ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать лендинг для сайта. Тематика подключение и увлечение мощности электроэнергии в Москве и Подмосковье. Примеры лендинга: энергорост.рф energy-resurs.ru Подключение от 40 кВт для физических и ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый вечер. Сайт написан на html. Для стран ЕС необходимо инфо о куках, с которым нужно согласится. Пример https://wordpressmania.ru/uvedomlenie-o-cookie-dlya-sayta/ Сделать нужно сегодня-завтраВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Коллеги, доброго времени суток! Необходимо разработать лендинг по теме "Курсовые и дипломные работы". Сайты ориентиры: vk.cc/7hwsKI – примерно такой же функционал http://www.webmath.ru/zakaz_diplom.php https://www.napishem.ru/zakaz/diplom.html https://www.studotvet.ru/?id=diplom_na_zakaz http://www.neva-diplom.ru/ Пишите стоимость, сроки ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт, нужно пройтись по оптимизации + семантика ядра + закупка ссылок Оставляйте предложения по ценамВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
VBA Excel скрипты отображения/скрытия при нажатии на кнопки. Пример вышлю.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета. Используйте кеш браузера для следующих ресурсов: http://bitrix.info/bx_stat (не указан срок действия)https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад