Указать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов: 

7 лет назад
Aleksandr2505
Александр 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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