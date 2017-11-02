Несколько задач по сайту на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки174 просмотра

Сайт http://bit.ly/2A9MvVK

Задачи с подробным описанием доступны по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B-2lsOj1G7lJQ0ZTQkVIVUF2NmM/view?usp=sharing

Интересует стоимость и время выполнения

Оплата поэтапно

7 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров