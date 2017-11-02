1.Подключить прокси 2.Настроить днс 3.Отключить настройки джава и флеш в браузере 4. И еще помелочи Єто все нужно проделать на 10 виртуальных машинах.
Несколько задач по сайту на битриксе
Задачи с подробным описанием доступны по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B-2lsOj1G7lJQ0ZTQkVIVUF2NmM/view?usp=sharing
Интересует стоимость и время выполнения
Оплата поэтапно
Заявки фрилансеров
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