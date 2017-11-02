Одностраничник на основе шаблона.

Есть шаблон одностраничника. На его основе нужно сделать одностраничный сайт под наш проект. Изменить текст, добавить фото, картинки-схемы (они есть на бумаге, их нужно прорисовать и добавить).

Сделать на двух языках (русский и английский) с автоматическим выбором языка в зависимости от IP посетителя.