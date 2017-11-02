Одностраничник на основе шаблона.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок246 просмотров

Есть шаблон одностраничника. На его основе нужно сделать одностраничный сайт под наш проект. Изменить текст, добавить фото, картинки-схемы (они есть на бумаге, их нужно прорисовать и добавить).

Сделать на двух языках (русский и английский) с автоматическим выбором языка в зависимости от IP посетителя.

7 лет назад
best7
49 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров