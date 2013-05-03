best7

Михаил best7

 
48 летБеларусь/Витебск
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Юридические услуги в Instagram

Юридическое посредничество в Инстаграм, продвижение личных профилей и коммерческих аккаунтов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$517
выплачено фрилансерам
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  • Требуется составить продающие тизеры для рекламных макетов Инстаграм

    Требуется копирайтер, который знает специфику таргета в Инстаграм. Тезисы для рекламных макетов должны быть очень краткими и цепляющими для клиентов. Тема - бьюти (профиль мастера по бровям и ресницам). Без опыта и понимания дела, пожалуйста, не предлагайте свои ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать лэндинг

    Нужно создать лэндинг для тренинга похожий на 3steps2.me/lp или 3steps2.me/socrat с уникальным дизайном. Просьба указывать сразу цену и сроки. Без ссылок на портфолио не рассматриваем.

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Одностраничник на основе шаблона.

    Есть шаблон одностраничника. На его основе нужно сделать одностраничный сайт под наш проект. Изменить текст, добавить фото, картинки-схемы (они есть на бумаге, их нужно прорисовать и добавить). Сделать на двух языках (русский и английский) с автоматическим ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется написать робота для бинарных опционов

    Требуется написать робота для бинарных опционов iqoption.com Настройки кратко: [list][*]Выставлять последовательность ставок (+ или -) в зависимости от указанных настроек (рандомно или в определенной зависимости, указываемой в этой программе). [*]Возможность автоматического повышения  ставки в зависимости от определенных условий ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Специалист по написанию продающих текстов и созданию лендингов

    Требуется в команду специалист с опытом по написанию продающих текстов, созданию и ведению посадочных страниц для воронки продаж в проект бизнес школы. ОПЛАТА почасовая. Обязательное требование: креативность, понимание процессов продаж через лендинги (воронки продаж), опыт в подобных ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно наполнить лендинг

    Требуется наполнить лендинг (если устроит качество работы, то 4 штуки). Нам не нужно создавать лендинг с нуля. Шаблон есть, но нужно изменить текст и некоторые картинки под наши нужды, проследить, чтобы все нужные скрипты исправно ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен счетчик, растущий по времени

    Нужен простой скрипт плавного повышения "цены", т.е. чтобы циферки увеличивались онлайн с заданной скоростью. В настройках: -Начальное значение, конечное значение, и скорость увеличения . -Возможность изменять цвет, шрифт и размер циферок при помощи css или другим путем (например, ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скрипт скачивания видео с youtube

    Нужен скрипт, который будет скачивать видео с ютуб согласно списку запросов. 1. Запросы задаются в текстовом файле - 1 запрос 1 строка 2. Задается минимальное количество просмотров ролика, который добавляется в задание для скачивания 3. Найденные видео скачиваются ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка рекламного буклета

    Требуется сверстать рекламный буклет и передать нам его в pdf для дальнейшей отдачи в печать. Лист А4 с двух сторон, по 10 модулей на стороне. Рекламные модули некоторых клиентов требуется также создать, согласно их рекомендаций или предоставленных ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Выборка номеров мобильных из html-файла

    Требуется создать скрипт для выборки номеров мобильных (т.е. без городских и коротких номеров) телефонов из html файла предоставляемого мобильным оператором, прочекать на дубли и заменить некоторые символы, например &gt;--M: или М: на +.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна помощь в индексации сайта

    Сайт http://ha7.ru/ нормально проиндексировался google, но в Яндекс только 1 страница. Нужна помощь в нормальной индексацией Яндексом (без проблемных способов продвижения, ибо возможны проблемы с хостером).

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редирект 301 для сайта html без htaccess

    Есть сайт на статичных html страницах в подпапке: http://www.site.org/papka/ - есть поддержка php, нет поддержки htaccess, нет доступа к панели управления доменом, нет доступа к управлению хостингом для включения других опций (в последнее время админ ...

    PHPHTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт для разбивки текстового файла

    Есть большой текстовый файл, где текст разделен на части пустыми строками. Нужен скрипт (недорого) , который будет разбивать текстовые файлы после каждой пустой строки и сохранять отдельно каждый текстовый файл.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Добавление фото через доп. поля в стат. стран. DLE

    Добавляем фото через доп. поле, в которое вводится ссылка на картинку. В static.tpl: . Соответственно вместо {image} вставляется ссылка на картинку. Проблема в том, что когда картинки в статье нет, то на странице выводится не существующая картинка Нужно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнение формы на удаленном сайте с aspx

    Нужно заполнить форму и отправить на удаленный сайт ( удаленный сайт написан на aspx). Другими словами, нужно, чтобы удаленный сайт принял заполненную на моем сайте форму. На моем сайте будет такая же, только поле "Номер аккаунта пригласившего ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ksis
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Нужен счетчик, растущий по времени
Отличный заказчик. Четко поставил задачу, в процессе оперативно и понятно отвечал на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Скрипт сделан очень качественно и достаточно быстро. Сделал необходимые дополнения к ТЗ. Очень удобна оплата - за час работы. Все дополнительные просьбы делал без "нытья", что часто встречается у программистов, которые заранее назначают жесткую цену за работу и потом не хотят сделать лишний шаг. Спасибо. Был рад сотрудничеству. Будем заказывать еще.
Ответный отзыв
aquaweb
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Скрипт ограничения доступа к файлам.
.
Предоставил бета версию скрипта уже на следующий день, что порадовало.
Ответный отзыв
Roxis
36 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Настройка на удаленном сервере модуля mod_rewrite
superb
Все сделал не просто быстро, а ОЧЕНЬ быстро и качественно. Представитель поддержки хостинга пробовал исправить проблему в течение нескольких часов, и собирались перекомпилировать апаче, а Сергей исправил проблему в течение 5 минут. Я уверен, что при ситуациях, которые будут иметь отношение к специализации Сергея, наша компания будет обращаться только к нему.
Ответный отзыв
ferran
Галина 
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
10 лет назад
Верстка рекламного буклета
Рада была работать с Михаилом: приятен в общении, чётко поставил задачу, оплатил всё вовремя. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Благодарю за сотрудничество. Вся работа делалась быстро, внимала пожеланиям рекламодателей на смену дизайна. Работа сделана качественно. Рекомендуем.
Ответный отзыв
kostt73
50 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Выборка номеров мобильных из html-файла
Отличный заказчик, коммуникабельность, оперативность, способность обсуждать детали в процессе, очень быстрая оплата. Крайне рекомендую :)
Спасибо, все сделано быстро и качественно. Скрипт работает молниеносно с большими базами. Рекомендую данного исполнителя.
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