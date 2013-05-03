Для издания настольной игры требуется смоделировать 30-50 живых объектов (боги и аватары из различных мифологий) для последующего их литья или 3d печати. Высота фигурок 5-7 см.
Юридическое посредничество в Инстаграм, продвижение личных профилей и коммерческих аккаунтов.
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Требуется копирайтер, который знает специфику таргета в Инстаграм. Тезисы для рекламных макетов должны быть очень краткими и цепляющими для клиентов. Тема - бьюти (профиль мастера по бровям и ресницам). Без опыта и понимания дела, пожалуйста, не предлагайте свои ...Копирайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создавать продающие лендинги для различных инфопродуктов на платформе tilda.cc Указывайте примерные цены, сроки создания. Укажите опыт. Портфолио ваших работ.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать лэндинг для тренинга похожий на 3steps2.me/lp или 3steps2.me/socrat с уникальным дизайном. Просьба указывать сразу цену и сроки. Без ссылок на портфолио не рассматриваем.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть шаблон одностраничника. На его основе нужно сделать одностраничный сайт под наш проект. Изменить текст, добавить фото, картинки-схемы (они есть на бумаге, их нужно прорисовать и добавить). Сделать на двух языках (русский и английский) с автоматическим ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать робота для бинарных опционов iqoption.com Настройки кратко: [list][*]Выставлять последовательность ставок (+ или -) в зависимости от указанных настроек (рандомно или в определенной зависимости, указываемой в этой программе). [*]Возможность автоматического повышения ставки в зависимости от определенных условий ...Завершен6 лет назад
Требуется в команду специалист с опытом по написанию продающих текстов, созданию и ведению посадочных страниц для воронки продаж в проект бизнес школы. ОПЛАТА почасовая. Обязательное требование: креативность, понимание процессов продаж через лендинги (воронки продаж), опыт в подобных ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется наполнить лендинг (если устроит качество работы, то 4 штуки). Нам не нужно создавать лендинг с нуля. Шаблон есть, но нужно изменить текст и некоторые картинки под наши нужды, проследить, чтобы все нужные скрипты исправно ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен простой скрипт плавного повышения "цены", т.е. чтобы циферки увеличивались онлайн с заданной скоростью. В настройках: -Начальное значение, конечное значение, и скорость увеличения . -Возможность изменять цвет, шрифт и размер циферок при помощи css или другим путем (например, ...Завершен9 лет назад
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Требуется сверстать рекламный буклет и передать нам его в pdf для дальнейшей отдачи в печать. Лист А4 с двух сторон, по 10 модулей на стороне. Рекламные модули некоторых клиентов требуется также создать, согласно их рекомендаций или предоставленных ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется создать скрипт для выборки номеров мобильных (т.е. без городских и коротких номеров) телефонов из html файла предоставляемого мобильным оператором, прочекать на дубли и заменить некоторые символы, например >--M: или М: на +.Завершен11 лет назад
Требуется переводчик французского и английского - девушка. Французский - короткие фразы. Английский - участие в переписке с англоязычными печатными изданиями.Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется ручная регистрация сайта в каталогах. Какие именно каталоги - будет сообщено в миниТЗ. Сообщайте, пожалуйста Ваши цены.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется помощь в переводе переписки с русского на немецкий и обратно. Тематика - сельское хозяйствоПереводы14 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт http://ha7.ru/ нормально проиндексировался google, но в Яндекс только 1 страница. Нужна помощь в нормальной индексацией Яндексом (без проблемных способов продвижения, ибо возможны проблемы с хостером).Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт на статичных html страницах в подпапке: http://www.site.org/papka/ - есть поддержка php, нет поддержки htaccess, нет доступа к панели управления доменом, нет доступа к управлению хостингом для включения других опций (в последнее время админ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть большой текстовый файл, где текст разделен на части пустыми строками. Нужен скрипт (недорого) , который будет разбивать текстовые файлы после каждой пустой строки и сохранять отдельно каждый текстовый файл.Завершен12 лет назад
Добавляем фото через доп. поле, в которое вводится ссылка на картинку. В static.tpl: . Соответственно вместо {image} вставляется ссылка на картинку. Проблема в том, что когда картинки в статье нет, то на странице выводится не существующая картинка Нужно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно заполнить форму и отправить на удаленный сайт ( удаленный сайт написан на aspx). Другими словами, нужно, чтобы удаленный сайт принял заполненную на моем сайте форму. На моем сайте будет такая же, только поле "Номер аккаунта пригласившего ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад