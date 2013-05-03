Скрипт сделан очень качественно и достаточно быстро. Сделал необходимые дополнения к ТЗ. Очень удобна оплата - за час работы. Все дополнительные просьбы делал без "нытья", что часто встречается у программистов, которые заранее назначают жесткую цену за работу и потом не хотят сделать лишний шаг. Спасибо. Был рад сотрудничеству. Будем заказывать еще.