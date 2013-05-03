Выборка номеров мобильных из html-файла

Нужно написать, установить и наладить несколько модулей. 1. Всего товаров, и из них куплено. На странице категорий и на странице товара выводиться к примеру "Куплено 5 товаров из 200". http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=1370&filter_search=deals 2. Время ...