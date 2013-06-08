Создание фиксированного блока на html-сайте

Здравствуйте

К этому сообщению прикреплен пример 1 Html страницЫ

На этой странице есть статья, а вверху полоска с картинкой.

Мне нужно чтобы когда я скролю страницу вверх и вниз - блок с картинкой всегда оставался вверху, то есть в том положении, в котором он сейчас находится.

Вот пример внешнего сайта, на котором есть такой блок (в данном примере в этом блоке расположено верхнее меню сайта)

https://www.free-lance.ru/

Блок сделайте также с такой небольшой тенью, как на примере.

А также этот блок должен корректно отображаться и фиксироваться в Firefox, Opera, IE, Yandex, Chrome

Сколько эта доработка будет стоить?

Рассчитаться могу WebMoney