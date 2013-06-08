Интернет- сервису, для решения текущих задач требуется программист со знанием PERL.
Создание фиксированного блока на html-сайте
Здравствуйте
К этому сообщению прикреплен пример 1 Html страницЫ
На этой странице есть статья, а вверху полоска с картинкой.
Мне нужно чтобы когда я скролю страницу вверх и вниз - блок с картинкой всегда оставался вверху, то есть в том положении, в котором он сейчас находится.
Вот пример внешнего сайта, на котором есть такой блок (в данном примере в этом блоке расположено верхнее меню сайта)
Блок сделайте также с такой небольшой тенью, как на примере.
А также этот блок должен корректно отображаться и фиксироваться в Firefox, Opera, IE, Yandex, Chrome
Сколько эта доработка будет стоить?
Рассчитаться могу WebMoney
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