Создание фиксированного блока на html-сайте

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Завершен6 заявок164 просмотра

Здравствуйте

К этому сообщению прикреплен пример 1 Html страницЫ

На этой странице есть статья, а вверху полоска с картинкой.

Мне нужно чтобы когда я скролю страницу вверх и вниз - блок с картинкой всегда оставался вверху, то есть в том положении, в котором он сейчас находится.

Вот пример внешнего сайта, на котором есть такой блок (в данном примере в этом блоке расположено верхнее меню сайта)

https://www.free-lance.ru/

Блок сделайте также с такой небольшой тенью, как на примере.

А также этот блок должен корректно отображаться и фиксироваться в Firefox, Opera, IE, Yandex, Chrome

Сколько эта доработка будет стоить?

Рассчитаться могу WebMoney

HTML
12 лет назад
gve2005
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
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4 года назад
12 лет назад
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Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад