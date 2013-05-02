Движок мониторинга игровых серверов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки502 просмотра

Необходимо написать движок и сверстать дизайн и оригинальный макет мониторинга игровых серверов на движке – то есть Counter-Strike 1.6 – аналога сайта cs-servera.net

То есть проще говоря нужно максимально точно приблизиться к этому ресурсу и по функционалу (движок) и по внешнему оформлению (дизайн – но в другой цветовой гамме) и по разделам, то есть сделать по сути его оригинальный клон, но с оригинальным логотипом и стилем, а также по возможности подключить WebMoney Merchant

Пишите ваши предложения сколько будет стоить подобная работа по цене (без договоримся) и срокам, а также ваше портфолио. Может у кого-то уже есть готовый движок с такой функциональностью и достаточно будет натянуть дизайн.

Просьба писать людей – которые объективно и четко оценивают свои силы и в состоянии выполнить поставленную задачу, а именно максимально сходный аналог сайта.

Ну самое главное должна быть услуга Boost и она должна работать.

12 лет назад
smo21
Денис 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sergeiivanov533
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня

Заявки фрилансеров

sergeiivanov533
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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