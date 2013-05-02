Интернет- сервису, для решения текущих задач требуется программист со знанием PERL.
Движок мониторинга игровых серверов
Необходимо написать движок и сверстать дизайн и оригинальный макет мониторинга игровых серверов на движке – то есть Counter-Strike 1.6 – аналога сайта cs-servera.net
То есть проще говоря нужно максимально точно приблизиться к этому ресурсу и по функционалу (движок) и по внешнему оформлению (дизайн – но в другой цветовой гамме) и по разделам, то есть сделать по сути его оригинальный клон, но с оригинальным логотипом и стилем, а также по возможности подключить WebMoney Merchant
Пишите ваши предложения сколько будет стоить подобная работа по цене (без договоримся) и срокам, а также ваше портфолио. Может у кого-то уже есть готовый движок с такой функциональностью и достаточно будет натянуть дизайн.
Просьба писать людей – которые объективно и четко оценивают свои силы и в состоянии выполнить поставленную задачу, а именно максимально сходный аналог сайта.
Ну самое главное должна быть услуга Boost и она должна работать.
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