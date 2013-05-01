Ищем опытного PHP программиста со знанием фреймворка Yii для продолжительного сотрудничества удаленно. Необходимо: - иметь в портфолио уже работающие проекты - на высоком уровне владеть ...
Изменить алгоритм опросов в ДЛЕ
Нужно сделать как на козе, чтоб когда пользуватель уже проголосовал, при следующих просмотрах опроса показивались результати, и внизу чтоб бьла кнопка изминить свой голос.
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Заявки фрилансеров
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