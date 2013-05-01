Ищем опытного PHP программиста со знанием фреймворка Yii для продолжительного сотрудничества удаленно. Необходимо: - иметь в портфолио уже работающие проекты - на высоком уровне владеть ...
Серверный программист
Описание проекта:
В амбициозный проект под названием Фанты, требуется серверный программист. Ищем участника, который присоединиться к команде разработчиков: флэшер, дизайнер. Ищем программиста, как соавтора и совладельца данного чуда, который имеет желание заниматься своим собственным делом и развитием его. Проект способен объединить своим геймплеем все соц. сети, суть данного проекта: некая реанимация старинной, известной игры фанты. Игровой процесс приложения увлечет пользователей в некий игровой мир их грез и фантазий, а так же повысит их взаимодействие( коммуникация, знакомство ). В приложении предусмотрен ряд основных монетизированных моментов: лента активности, подарки, ухаживания.
p.s. Для тех кто заинтересовался присылайте свои предложения для обсуждения. На данном этапе готов полноценный бриф, того каким будет приложение и его этапы разработки, а так же первая версия дизайна.
Спасибо!!!
Обязательные требования к программситу:
1. Создание баз данных
2. Понимание и умение применить на практике сокетное взаимодейстиве клиент-сервер.
Данный требование относиться к реализации игрового процесса, а так же реализацию чата для комуникации пользователей.
3. Опыт в разработке высоко нагруженных приложений
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