Программист для сайтов

Здравствуйте!

Нужен универсальный программист для долгосрочного сотрудничества.

Основное требование: профессионализм, возможность как делать полноценные сайты так и не чураться задач попроще, отвечать за указанные сроки.

Тем кто хочет по-быстрому перехватить заказ просьба не обращаться нужен человек на которого можно будет рассчитывать и строить планы. Ждем Ваших предложений.