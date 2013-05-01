Создание reminder opencart

На сайт, работающий на CMS Drupal необходимо написать скрипт/модуль для автоматической записи на занятия мотошколы. Аналог такого скрипта можно видеть здесь: http://www.moto-old.ru/zapisy.php?r=home/show В приложенном файле графика и ТЗ по работе скрипта на ...