Поправить скрипт на PHP, ошибка Notice: Undefined

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Завершен9 заявок167 просмотров

Добрый день. Необходимо поправить маленький скрипт.

Скрипт вставляется на странице , его задача, вывести значение tid из урла.

Например если пользователь зашел на страницу по ссылке http://www.weblancer.net/?tid=242342 (или например http://www.weblancer.net/?utm_seorse=adwords&tid=242342) скрипт выведет 242342.

На денвере все работает хорошо, если пользователь зашел по ссылке http://www.weblancer.net/?tid=242342 скрипт выводит 242342, если пользователь зашел по ссылке http://www.weblancer.net/ скрипт ничего не выводит.

Но на хостинге, если пользователь зашел по ссылке без параметра http://www.weblancer.net/ , то скрипт выводит ошибку "Notice: Undefined index: tid in /home//www/domain.ru/index.php on line 24", которую необходимо поправить, чтобы все работало как на денвере.

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12 лет назад
zauron
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eanlabs
Тигран 
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Спасибо.
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eanlabs
Тигран 
51 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
12 лет назад

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