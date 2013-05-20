Поправить скрипт на PHP, ошибка Notice: Undefined

Добрый день. Необходимо поправить маленький скрипт.

Скрипт вставляется на странице , его задача, вывести значение tid из урла.

Например если пользователь зашел на страницу по ссылке http://www.weblancer.net/?tid=242342 (или например http://www.weblancer.net/?utm_seorse=adwords&tid=242342) скрипт выведет 242342.

На денвере все работает хорошо, если пользователь зашел по ссылке http://www.weblancer.net/?tid=242342 скрипт выводит 242342, если пользователь зашел по ссылке http://www.weblancer.net/ скрипт ничего не выводит.

Но на хостинге, если пользователь зашел по ссылке без параметра http://www.weblancer.net/ , то скрипт выводит ошибку "Notice: Undefined index: tid in /home//www/domain.ru/index.php on line 24", которую необходимо поправить, чтобы все работало как на денвере.