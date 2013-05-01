Магазин на Drupal

Скрипт галлереи фоторама - __http://fotoramajs.com/ Нужно либо привязать ее к простейшей какой-нибудь цмс или что-то маленькое написать для удобства добавления фотографии: т.е. нужно чтобы было просто добавить фото и описание, чтобы не пришлось человеку ...