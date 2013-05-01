Магазин на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок138 просмотров

Нужно собрать по готовым макетам дизайна интернет магазин на Drupal.

В ответах на проект указывайте примеры работ на ubercart и commerce.

Макеты прикрепил файлом.

Drupal
12 лет назад
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Виктор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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