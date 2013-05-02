Привязка fotorama - галлереи к CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки150 просмотров

Скрипт галлереи фоторама - __http://fotoramajs.com/

Нужно либо привязать ее к простейшей какой-нибудь цмс или что-то маленькое написать для удобства добавления фотографии: т.е. нужно чтобы было просто добавить фото и описание, чтобы не пришлось человеку не знающему даже хтмл ломать голову как добавить фото.

12 лет назад
damio
Дамио 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
12 лет назад
$50
2 дня
Проявил себя как ответственный исполнитель. Все понял с первого раза и мне даже не пришлось корректировать его работу. Приятно, что работа была сдана в срок и раньше времени. Буду и дальше сотрудничать с данным исполнителем.
Хороший заказчик, приятно сотрудничать. Задача была поставлена предельно ясно, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
12 лет назад

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