Надо установить Team Speak 3 на виртуально выделенный хостинг для обмена голосовыми сообщениями!
Простое приложение в Контакте.
Нужно создать приложение для социальной сети В Контакте.
Всё объясню всё покажу, что где и как.
Нужен человек который этим занимался или который может реализовать без лишних сложностей.
Приложение по моим меркам не сложное, но нужен будет ещё 1 скрипт(или код) вот в нём уже будет большая сложность.
Бюджет очень маленький (к сожалению), поэтому прошу особо жадным не писать.
Если найдётся тот кто сможет реализовать, то с радостью ещё доплачу.
Пишите на почту, всё объясню, всё обговорим :)
Спасибо.
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