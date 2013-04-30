Простое приложение в Контакте.

Нужно создать приложение для социальной сети В Контакте.

Всё объясню всё покажу, что где и как.

Нужен человек который этим занимался или который может реализовать без лишних сложностей.

Приложение по моим меркам не сложное, но нужен будет ещё 1 скрипт(или код) вот в нём уже будет большая сложность.

Бюджет очень маленький (к сожалению), поэтому прошу особо жадным не писать.

Если найдётся тот кто сможет реализовать, то с радостью ещё доплачу.

Пишите на почту, всё объясню, всё обговорим :)

[email protected]

Спасибо.