Сайт на флеше

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Закрыт1 заявка101 просмотр

Есть шаблон сделанный на Flash ,версия АС2

Нужно к имеющейся фотогалереи сделать и видеогалерею с таким же функционалом.

Ваши цены и сроки.

Спасибо

12 лет назад
avad
53 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров