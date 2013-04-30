Сделать сайт на Фрэймворке

Вот собственно маленьки тз..

Есть Дизайн... верстка с вас..

Проект включает в себя админку и управление через нее – добавление удаление ред, контента как медиа так и статей (ласт отгрузки)

умный поиск, широкую БД каталога (Бд имеется на руках)

карусель с фото товара... (карусель под поиском статичесская)

закрепленную форму обратной связи (форма имеется в наличие на пхп/рабочая сам скрипт с привязанной БД по выборке, надо будет сделать еще одну упрощенную форму такого-же типа),

медиа каталог из 10-ти видео с ютуба

каталог статей

онлайн консультан

информатор онлайн статистики манагеров связи. в скайпе

будет каталог- каталог будет выглядеть как, Категория -> Категория -> Категория -> товар(цена, описание, картинка,полезная статья для повышения тиц ) будет из нашей бд запроса формы, у каждой позиции каталога при неимении фото, будет одна общая фотографии (нет имага) либо уникальная фотография, вполне возможно если заказчик парсера сможет доделать скрипт то в дальнейшем будем обсуждать по внедрению парсера в процесс работы сайта..

необходима карта сайта...

внутренние ссылки на всех страницах для поисковых роботов..

форма последних отгрузок товара

по типу и подобию --- www.vsemotory.ru/ 2013-03-14 – СОСТОЯЛАСЬ ОТГРУЗКА ПАРТИИ МОТОРОВ: (Внимание! Новость опубликована роботом)

линк на поделиться ссылками

Ну и обыкновенные страницы по типу о нас прикрепленная яндекс карта.... с офисом и т.д.

сразу привязанной яндекс метрикой,

гугл аналитикс

создать парсер/граббер для каталога, дальнейшее обсуждать по месту..