Всем привет. необходимо разработать новые функции и устранить ошибки на сайте dneprburservice.com (c#) 1) разработать калькулятор (на трех языках) http://gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya 2) устранить ошибки в разработанном блоге (мелкие косячки, при переписке покажу). ...
Сделать сайт на Фрэймворке
Вот собственно маленьки тз..
Есть Дизайн... верстка с вас..
Проект включает в себя админку и управление через нее – добавление удаление ред, контента как медиа так и статей (ласт отгрузки)
умный поиск, широкую БД каталога (Бд имеется на руках)
карусель с фото товара... (карусель под поиском статичесская)
закрепленную форму обратной связи (форма имеется в наличие на пхп/рабочая сам скрипт с привязанной БД по выборке, надо будет сделать еще одну упрощенную форму такого-же типа),
медиа каталог из 10-ти видео с ютуба
каталог статей
онлайн консультан
информатор онлайн статистики манагеров связи. в скайпе
будет каталог- каталог будет выглядеть как, Категория -> Категория -> Категория -> товар(цена, описание, картинка,полезная статья для повышения тиц ) будет из нашей бд запроса формы, у каждой позиции каталога при неимении фото, будет одна общая фотографии (нет имага) либо уникальная фотография, вполне возможно если заказчик парсера сможет доделать скрипт то в дальнейшем будем обсуждать по внедрению парсера в процесс работы сайта..
необходима карта сайта...
внутренние ссылки на всех страницах для поисковых роботов..
форма последних отгрузок товара
по типу и подобию --- www.vsemotory.ru/ 2013-03-14 – СОСТОЯЛАСЬ ОТГРУЗКА ПАРТИИ МОТОРОВ: (Внимание! Новость опубликована роботом)
линк на поделиться ссылками
Ну и обыкновенные страницы по типу о нас прикрепленная яндекс карта.... с офисом и т.д.
сразу привязанной яндекс метрикой,
гугл аналитикс
создать парсер/граббер для каталога, дальнейшее обсуждать по месту..
Заявки фрилансеров
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