Необходимо создать скрипт автозаполнения формы из имеющихся данных. Форма располагается на сайте https://secure.e-konsulat.gov.pl/, далее необходимо выбрать город, тип услуги, пройти рекапчу, выбрать свободную дату, заполнить анкету из имеющихся данных. Анкеты даются редко в связи с этим сайт загружен и не отвечает, скрипт должен быстро достукиваться до сайта и так же быстро заполнять анкету

Требования:

-рассмотреть варианты реализации ввода рекапчи

-сделать многопоточную регистрацию (анкеты даются редко и не напродолжительное время—необходимо захватить несколько дат (10–20))

-настроить и установить все это на VPS/VDS

-оставаться на связи и быть готовым к внезапным доработкам

-принципиальных требований по реализации нет—лишь бы функционировала

-возможная доработка и изменения программы входе эксплуатации

Оплата: договорная