Нужен специалист по framework yii для доработки сайта. Опыт от 3 лет. Не студенты и не из ХАРЬКОВА!!! Идеально Киев. Ответственность перед заказчиком приветствуется в первую очередь. Всегда быть на связи. ...
Скрипт автозаполнения
Необходимо создать скрипт автозаполнения формы из имеющихся данных. Форма располагается на сайте https://secure.e-konsulat.gov.pl/, далее необходимо выбрать город, тип услуги, пройти рекапчу, выбрать свободную дату, заполнить анкету из имеющихся данных. Анкеты даются редко в связи с этим сайт загружен и не отвечает, скрипт должен быстро достукиваться до сайта и так же быстро заполнять анкету
Требования:
-рассмотреть варианты реализации ввода рекапчи
-сделать многопоточную регистрацию (анкеты даются редко и не напродолжительное время—необходимо захватить несколько дат (10–20))
-настроить и установить все это на VPS/VDS
-оставаться на связи и быть готовым к внезапным доработкам
-принципиальных требований по реализации нет—лишь бы функционировала
-возможная доработка и изменения программы входе эксплуатации
Оплата: договорная
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