Программирование на Php, MySql

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  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок152 просмотра

Добрый день, уважаемые вебмастера.

Требуется выполнить небольшой проект для дипломной работы.

Задачи:

- Авторизация/Регистрация пользователя

- Добавление/редактирование информации

- Поиск данных по добавленным категориям

- Уведомление пользователя о событиях в системе

Подробнее задачи распишу при запросе.

MySQLPHP
12 лет назад
d_ro
37 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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