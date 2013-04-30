Нужен специалист по framework yii для доработки сайта. Опыт от 3 лет. Не студенты и не из ХАРЬКОВА!!! Идеально Киев. Ответственность перед заказчиком приветствуется в первую очередь. Всегда быть на связи. ...
Программирование на Php, MySql
Добрый день, уважаемые вебмастера.
Требуется выполнить небольшой проект для дипломной работы.
Задачи:
- Авторизация/Регистрация пользователя
- Добавление/редактирование информации
- Поиск данных по добавленным категориям
- Уведомление пользователя о событиях в системе
Подробнее задачи распишу при запросе.
Заявки фрилансеров
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