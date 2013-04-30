Модуль учета конверсий для eCommerce-системы

Добрый день,

Ищем разработчика на модуль учета покупок в интернет-магазинах.

Технологии:

• Фреймворк Kohana

• PHP5

• jQuery

• Bootstrap

• MySQL

• Отсылка почты через Amazon SES.

Сервер для разработки размещен на Heroku.

Version control: git.

Bug tracking: PivotalTracker, ASANA.

Оплата по WebMoney.

Во вложении соглашение о разработке, ТЗ и форма для оценки трудозатрат, стоимости и сроков - заполните ее, пожалуйста.

В случае успешного опыта будем рады долгосрочному сотрудничеству! Заранее спасибо.