Прайс-лист shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки123 просмотра

Сломался прайс лист на shop-script, задача подправить что бы работал. Сломался после внедрения парсера.

Оплата после работы, вебмани

http://www.techno-vip.com/pricelist/

12 лет назад
t4538105
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров