Нужна кнопка на javascript и (или) flash при нажатии на которую будет происходить звонок на внутренний номер атс. У "кнопки" есть свой внутренний номер но регистрируется она на asterisk только при нажатии. Если ...
Прайс-лист shop-script
Сломался прайс лист на shop-script, задача подправить что бы работал. Сломался после внедрения парсера.
Оплата после работы, вебмани
Заявки фрилансеров
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