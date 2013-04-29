Кнопка звонок с сайта, на js или флеш.

Нужна кнопка на javascript и (или) flash при нажатии на которую будет происходить звонок на внутренний номер атс.

У "кнопки" есть свой внутренний номер но регистрируется она на asterisk только при нажатии. Если регистрация не прошла то пытается зарегистрироваться далее по списку.Это для того что бы если 1 аккаунт уже заняли, то она берет второй и все равно звонок проходит, штук 10 думаю хватит.

Дизайн желательно изменяемый под сайт. Уверен что кто-то такое уже реализовывал или просто есть готовая.

ася 229755534 в скайпе tehnosklad