Есть дизайн, нужно сделать верстку и посадить на движок со всем функционалом. страницы будут доделыватся ещё порядка 5-8 штук. Оставляйте свою цену со сроками
Стандартная wp-задача
Нужен исполнитель, работавший с wp. Задача частая и стандартная - произвольное поле для записи и поиск по нему (плагин есть).
Сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
категории как у амазон - два и три уровня. Верхний уровень - при наведении открывает квадрат с внутренними уровнями, при чем второй уровень шрифт жирный синий (как наши категории) третий уровень - черный. Оба кликабельные. ...Завершен12 лет назад
Нужно создать сайть на основе joomla В шаблоне нужно будет активно использовать jquery и современные методы вёрстки Тематика: недвижимость skype: kostya8881Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
1) сайт http://r.ournet.biz/18efRMG работает используя платформы http://r.ournet.biz/12Ul393, http://r.ournet.biz/YgETf5, http://r.ournet.biz/10O80Ig 2) после авторизации на странице http://r.ournet.biz/12UljF3 получаю ошибку http://r.ournet.biz/ZKN42X 3) ошибка возможно появилась после того как изменил данные доступа к базе данных и к ...Завершен12 лет назад
Необходимо создать модуль конструктора товара онлайн для джумла 2.5 на примере http://www.vsemayki.ru/constructor/. Т.е. возможности покупателя: 1. Выбор вида товара (кепка, футболка, кружка) 2. Выбор категории товара (мужские, женские) 3. Выбор ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо заставить работать простой php скрипт, передающий данные в post форму (десяток полей) и выводящий ответ. Скрипт написан с использованием Snoopy.Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Движок самописный, нужно доработать постраничную навигацию и ЧПУ, сроки на ваше свободное время но не более 2-недель оплата 1500 рублейЗавершен12 лет назад
FAQ по составлению плагина ( англ. ) http://www.artisteer.com/?p=dev Создать плагин для программы Artisteer - Automated Web Designer. Плагин для создания шаблона под другую CMS, не входящую в состав программы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Надо добавить блоки в шаблон. Один вверху под верхним меню (964px), 3 внизу для установки виджетов соц сетей, опросов (ширина по 200 пикселей). И еще один внизу под материалами 600 px для доп информации. ...Завершен12 лет назад
- $40
Требуется сверстать внешний вид страницы отображения товара на сайте. Дизайн есть, нужна верстка. Сайт на Joomla. Что трубуется сделать: 1) Принципиально изменить фон на странице коллекций (все три коллекции), используя прилагаемый шаблон. 2) Изменить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад