Стандартная wp-задача

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок127 просмотров

Нужен исполнитель, работавший с wp. Задача частая и стандартная - произвольное поле для записи и поиск по нему (плагин есть).

Сроки и стоимость.

WordPress
12 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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