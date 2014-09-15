Добавить блоки в шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок129 просмотров

Надо добавить блоки в шаблон. Один вверху под верхним меню (964px), 3 внизу для установки виджетов соц сетей, опросов (ширина по 200 пикселей). И еще один внизу под материалами 600 px для доп информации.

Joomla 2.5 http://studyplanet.by/

Joomla
12 лет назад
Samtao
50 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

web-soft
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

web-soft
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад