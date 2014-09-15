Надо добавить блоки в шаблон. Один вверху под верхним меню (964px), 3 внизу для установки виджетов соц сетей, опросов (ширина по 200 пикселей). И еще один внизу под материалами 600 px для доп информации.

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