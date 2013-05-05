Доделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок178 просмотров

Доделать простой сайт на WP, в ручном режиме. Сайт готов на 20%.

Порядок работ такой:

1.Доделка дизайна главной, стандартных страниц + 1 страница-каталог (не магазин!).

2. Переливка контента. Добавление обновленного контента.

Всю работу надо закончить до конца мая - без спешки, качественно

Жду предложения по каждому из 2х пунктов. Выбираю по цене и портфолио.

WordPress
12 лет назад
Likhoman
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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