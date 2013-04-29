Исправление ошибки на symphony cms

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Перестала выводиться афиша в разделе и на главной страницу, нужно найти ошибку и исправить.

Вопрос срочный.

12 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров