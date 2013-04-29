Провести ряд работ по сайту

В ходе разработок сайта www.vidspecproekt.ru появились некоторые баги, надо починить.

1. Добавить функцию title к изображениям в админку.

У нас есть код, который нужно вставить в шаблон страницы.

2. Расчет (обновление) товаров в корзине (слетает на опере и IE).

3. Встроить отдельный div или class, который управляет нумерацией-перелистыванием (1;2... Следующая>>)

3.1 Добавить нумерацию-перелистывание над списком товаров, но под фильтрами.

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