Провести ряд работ по сайту

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки236 просмотров

В ходе разработок сайта www.vidspecproekt.ru появились некоторые баги, надо починить.

1. Добавить функцию title к изображениям в админку.

У нас есть код, который нужно вставить в шаблон страницы.

2. Расчет (обновление) товаров в корзине (слетает на опере и IE).

3. Встроить отдельный div или class, который управляет нумерацией-перелистыванием (1;2... Следующая>>)

3.1 Добавить нумерацию-перелистывание над списком товаров, но под фильтрами.

Связь по skype: mind.creative

12 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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