Ищется специалист разбирающийся или имевший дело с http://ckeditor.com/ для внесения небольших изменений в этот редактор. Сгенерированный редактор не подхватывает стили сайта, при этом старая версия редактора отлично использует стили сайта (от используемых ...
Провести ряд работ по сайту
В ходе разработок сайта www.vidspecproekt.ru появились некоторые баги, надо починить.
1. Добавить функцию title к изображениям в админку.
У нас есть код, который нужно вставить в шаблон страницы.
2. Расчет (обновление) товаров в корзине (слетает на опере и IE).
3. Встроить отдельный div или class, который управляет нумерацией-перелистыванием (1;2... Следующая>>)
3.1 Добавить нумерацию-перелистывание над списком товаров, но под фильтрами.
Связь по skype: mind.creative
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