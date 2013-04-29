Наша фирма (ООО "АЭРОС Систем") активно ищет разработчиков Lotus для расширения и поддержки функционала нашей системы, а так же для различных доработок имеющихся модулей. Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но ...
Необходимо внести изменения в шапку сайта
Здравствуйте!
Нужно внести изменения в шапку сайта: убрать номера телефонов и три флеш баннера. Изменения минимальные, но нужно сделать достаточно срочно.
Выбранный исполнитель
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