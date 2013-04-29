Producer-live

Необходимо отрисовать карту проезда. Подробное ТЗ есть. Срок 1 день. Оплата после выполнения работы.
- $503D-графика1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо выполнить программирование пяти заверстанных макетов. Движок MODx. Оплата после сдачи проекта. Срок 3 дня.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сверстать 5 макетов. Позже потребуется программинг (бюджет отдельный). Подробное ТЗ есть. Срок 2 день. Оплата после выполнения работы.HTML-верстка15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо выполнить ряд доработок на сайте. ТЗ есть. Срок 1 день. Оплата по факту сдачи проекта.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сверстать 4 макета. После завершения работы, потребуется программинг (бюджет отдельный). Подробное ТЗ есть. Срок 1 день. Оплата после выполнения работы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Внутренняя и внешняя оптимизация и продвижение сайта. Бюджет обсуждается.Поисковые системы (SEO)30 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется отрисовать карту схемы проезда для сайта. Карта простая. Можно за основу взять карту Яндекса, Гугла и т.д. и нарисовать стрелками путь проезда.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $120
Необходимо отрисовать дизайн сайта, тематика — стоматология. Подробное ТЗ с примерами и описанием есть. Требуется отрисовать одну главную страницу и три рабочих. Бюджет 100 — 120 $. Срок 4 — 5 дней. Оплата по факту ...Завершен12 лет назад
- $200
Необходимо сверстать и натянуть на MODx веб-ресурс. Одностраничный промо сайт с версиями под планшет/телефон. Подробности описания проекта (ТЗ) есть. Срок исполнения: 5 дней. Бюджет: 200 $. Оплата после сдачи ...Завершен12 лет назад
Взломали сайт http://www.moslub.ru/. Нужна помощь по восстановлению. Бюджет обсуждаем. Сроки - от объема работ.Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Необходимо сверстать и натянуть на MODx сайт интернет-магазина. Механизм интернет магазина + возможность добавлять в оформление страницы большую фотографию, остальное все стандартное. Подробное описание проекта есть. Макетов страниц: 5 Срок: 4-5 дней ...Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо отрисовать дизайн сайта, тематика - стальные двери. Подробное ТЗ с примерами и описанием есть. Требуется отрисовать одну главную страницу и три рабочих. Бюджет 100 - 120 $. Срок 4 - 5 дней. 10 ...Завершен12 лет назад
- $250
Требуется выполнить несколько доработок на сайте на движке MODx. Описание доработок есть. Задачи скинем на почту. Все готовы обсуждать. Бюджет 5000 - 6000 рублей. Оплата по факту сдачи проекта. ...Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо отрисовать копию дизайна сайта http://www.karmello.pl/ (отрисовка должна быть качественная). Срок исполнения 3-5 дней. Бюджет обсуждаем. Оплата по факту утверждения макетов.Завершен12 лет назад
Сайт визитка: каталог продукции, стандартная фотогалерея, лупа увеличения превью в фото карточки товара, сортировка по выводу похожих товаров. На главной странице слайдер. Необходимо сверстать три макета и натянуть на MODx. Рассмотрим ...Завершен12 лет назад
- $20
Здравствуйте! Разместить на сайте (MODx) генплан поселка Задача такая: есть 2 ген.плана в PDF. Они выполнены очень масштабно, т.е. чтобы увидеть нумерацию участков - надо сильно его развернуть. В таком виде их публиковать ...Завершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно отрисовать вертикальный баннер 1700х800. Материалы есть - лого, дизайн, фото (надо только закомпоновать все). Срок 1-2 дня.Наружная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо в очень сжатые сроки (2-3 часа) внести небольшие изменения в дизайн-концепцию презентации.Презентации1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Здравствуйте! К огромному сожалению попали впросак со сроками сдачи первого эскиза дизайн-макета. До завтра (до обеда) надо предложить эскиз главной страницы. Потом уже (не в авральном режиме) довести все до ума по ...Завершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно внести изменения в шапку сайта: убрать номера телефонов и три флеш баннера. Изменения минимальные, но нужно сделать достаточно срочно.Завершен12 лет назад