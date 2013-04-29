Producer-live

Здравствуйте! Разместить на сайте (MODx) генплан поселка Задача такая: есть 2 ген.плана в PDF. Они выполнены очень масштабно, т.е. чтобы увидеть нумерацию участков - надо сильно его развернуть. В таком виде их публиковать ...