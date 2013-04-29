Producer-live

Ольга Producer-live

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программинг

    $250

    Необходимо выполнить программирование пяти заверстанных макетов. Движок MODx. Оплата после сдачи проекта. Срок 3 дня.

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка

    $50

    Необходимо сверстать 5 макетов. Позже потребуется программинг (бюджет отдельный). Подробное ТЗ есть. Срок 2 день. Оплата после выполнения работы.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка

    $50

    Необходимо сверстать 4 макета. После завершения работы, потребуется программинг (бюджет отдельный). Подробное ТЗ есть. Срок 1 день. Оплата после выполнения работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовать дизайн сайта

    $120

    Необходимо отрисовать дизайн сайта, тематика — стоматология. Подробное ТЗ с примерами и описанием есть. Требуется отрисовать одну главную страницу и три рабочих. Бюджет 100 — 120 $. Срок 4 — 5 дней. Оплата по факту ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать и натянуть сайт на MODx

    $200

    Необходимо сверстать и натянуть на MODx веб-ресурс. Одностраничный промо сайт с версиями под планшет/телефон. Подробности описания проекта (ТЗ) есть. Срок исполнения: 5 дней. Бюджет: 200 $. Оплата после сдачи ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать и натянуть сайт на MODx

    $200

    Необходимо сверстать и натянуть на MODx сайт интернет-магазина. Механизм интернет магазина + возможность добавлять в оформление страницы большую фотографию, остальное все стандартное. Подробное описание проекта есть. Макетов страниц: 5 Срок: 4-5 дней ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовать дизайн сайта

    $100

    Необходимо отрисовать дизайн сайта, тематика - стальные двери. Подробное ТЗ с примерами и описанием есть. Требуется отрисовать одну главную страницу и три рабочих. Бюджет 100 - 120 $. Срок 4 - 5 дней. 10 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработки сайта (MODx)

    $250

    Требуется выполнить несколько доработок на сайте на движке MODx. Описание доработок есть. Задачи скинем на почту. Все готовы обсуждать. Бюджет 5000 - 6000 рублей. Оплата по факту сдачи проекта. ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовать копию дизайна сайта

    $100

    Необходимо отрисовать копию дизайна сайта http://www.karmello.pl/ (отрисовка должна быть качественная). Срок исполнения 3-5 дней. Бюджет обсуждаем. Оплата по факту утверждения макетов.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать и натянуть сайт на MODx

    Сайт визитка: каталог продукции, стандартная фотогалерея, лупа увеличения превью в фото карточки товара, сортировка по выводу похожих товаров. На главной странице слайдер. Необходимо сверстать три макета и натянуть на MODx. Рассмотрим ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Размещение на сайте генплана

    $20

    Здравствуйте! Разместить на сайте (MODx) генплан поселка Задача такая: есть 2 ген.плана в PDF. Они выполнены очень масштабно, т.е. чтобы увидеть нумерацию участков - надо сильно его развернуть. В таком виде их публиковать ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер к печати

    $50

    Здравствуйте! Нужно отрисовать вертикальный баннер 1700х800. Материалы есть - лого, дизайн, фото (надо только закомпоновать все). Срок 1-2 дня.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочно отрисовать дизайн главной страницы сайта

    $100

    Здравствуйте! К огромному сожалению попали впросак со сроками сдачи первого эскиза дизайн-макета. До завтра (до обеда) надо предложить эскиз главной страницы. Потом уже (не в авральном режиме) довести все до ума по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Elena198
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Срочно внести изменения в презентацию pdf
Все супер!
Презентация получилась отличной. Елена, спасибо огромное за выполненную работу.
Ответный отзыв
cornpott
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Требуется отрисовать карту схемы проезда для сайта
Отличное сотрудничество. Адекватное общение и сроки оплаты.
Евгений отлично выполнил задание, очень оперативно и доброжелательно. Спасибо Вам за работу! Будем обращаться еще. Рекомендуем.
Ответный отзыв
Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Сверстать и натянуть сайт на MODx
MODX
Было приятно иметь с Вами дело!
Дмитрий хороший исполнитель. Рада была сотрудничеству. Спасибо.
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webinsight_pro
Земцов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать дизайн сайта
Очень рад знакомству с Ольгой! эмоции от сотрудничества только положительные - четкое тз, своевременные комментарии, оплата в срок и всегда на связи. Всем рекомендую!
Алексей отлично справился с работой. Оперативно и со вкусом. Рекомендую!
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dron_kpi
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Срочно отрисовать дизайн главной страницы сайта
Спасибо Ольге за проект, над которым безумно увлекательно и интересно было работать. Заказчик, который действительно знает, что хочет! Приятно общаться и сразу находить общий язык, что немаловажно. Очень доволен сотрудничеством с Ольгой. +10 баллов
Потрясающий специалист! Очень рады сотрудничеству. Аккуратный, всегда на связи, с прекрасным вкусом, корректный. Действительно, такого плана дизайнеры - большое везение для заказчиков!
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