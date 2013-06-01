Срочно отрисовать дизайн главной страницы сайта

Здравствуйте!

К огромному сожалению попали впросак со сроками сдачи первого эскиза дизайн-макета. До завтра (до обеда) надо предложить эскиз главной страницы. Потом уже (не в авральном режиме) довести все до ума по правкам/комментариям. Нужна будет главная + внутренняя страница. ТЗ есть. Концепт нужен евро+арт (материалы и понимание продукта на выходе есть).