Срочно отрисовать дизайн главной страницы сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок217 просмотров

Здравствуйте!

К огромному сожалению попали впросак со сроками сдачи первого эскиза дизайн-макета. До завтра (до обеда) надо предложить эскиз главной страницы. Потом уже (не в авральном режиме) довести все до ума по правкам/комментариям. Нужна будет главная + внутренняя страница. ТЗ есть. Концепт нужен евро+арт (материалы и понимание продукта на выходе есть).

12 лет назад
Producer-live
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dron_kpi
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Потрясающий специалист! Очень рады сотрудничеству. Аккуратный, всегда на связи, с прекрасным вкусом, корректный. Действительно, такого плана дизайнеры - большое везение для заказчиков!
Спасибо Ольге за проект, над которым безумно увлекательно и интересно было работать. Заказчик, который действительно знает, что хочет! Приятно общаться и сразу находить общий язык, что немаловажно. Очень доволен сотрудничеством с Ольгой. +10 баллов

Заявки фрилансеров

dron_kpi
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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