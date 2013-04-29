Дизайн сайта и натягивание сайта на движок

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок265 просмотров

Есть уже готовый макет сайта находится вот здесь.

http://madballz.wix.com/tis1

Разбивка по разделам, арт и текстовка меняться не будет.

Нужно.

1. Сделать дизайн поприличней, соответствующей теме игровой студии

2. После того как согласуется дизайн. натянуть этот дизайн на движок Drupal

Бюджет прописан примерный, стоимость оговаривается. Оплата Вебманями

Drupal
12 лет назад
wargamer
Хелд 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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