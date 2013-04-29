Требуется оригинальный, интересный и в тоже время простой и понятный дизайн для интернет-магазина голливудских брендов (элитная одежда, обувь, аксессуары, женское, детское) +верстка дизайна (движок WebAsyst) Прорисовать нужно: Главная страница Страница ...
Дизайн сайта и натягивание сайта на движок
Есть уже готовый макет сайта находится вот здесь.
Разбивка по разделам, арт и текстовка меняться не будет.
Нужно.
1. Сделать дизайн поприличней, соответствующей теме игровой студии
2. После того как согласуется дизайн. натянуть этот дизайн на движок Drupal
Бюджет прописан примерный, стоимость оговаривается. Оплата Вебманями
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