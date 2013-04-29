Дизайн сайта и натягивание сайта на движок

Есть уже готовый макет сайта находится вот здесь.

http://madballz.wix.com/tis1

Разбивка по разделам, арт и текстовка меняться не будет.

Нужно.

1. Сделать дизайн поприличней, соответствующей теме игровой студии

2. После того как согласуется дизайн. натянуть этот дизайн на движок Drupal

Бюджет прописан примерный, стоимость оговаривается. Оплата Вебманями