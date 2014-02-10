wargamer

Хелд wargamer

 
54 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Раздатчик денежных знаков, за добросовестный и плодотворный труд.

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Почтовая форма и форма сбора пожертвований

    $100

    Есть проект написанный на PHP с использованием библиотек Zend. База данных Mysql. Есть тестовый сервер этого проекта, для опытов тестирования и разработки Что нужно. 1. Настроить форму отправки сообщений с сайта, желательно использовать для этого фришную ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка и дальнейшая поддержка сайта на php

    $300

    [b]Что есть.[/b] Есть  проект написанный на PHP с использованием библиотек Zend. База данных Mysql.  Есть тестовый сервер этого проекта, для опытов тестирования и разработки Есть проектная доска Trello со списком задач. [b]Что нужно.[/b] 1. Настроить репозиторий кода. Можно поставить SVN ...

    PHPMySQLСайт на PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт музыканта

    $500

    Нужен сайт для музыканта [b]Основные разделы:  [/b]Главная Биография Афиша Репертуар Пресса Контакты ------------------------------ [b][i]Heder[/i][/b] Меню Ссылки на соцсети: Фейсбук, инстаграмм, утуб Выбор многоязычности. (Три языка: русский, английский, немецкий) [b][i]Футер[/i][/b] Копирайт, ссылки на соцсети, кнопка прыгнуть вверх   [b]На главной [/b]- анонс ближайшего концерта - Крупные блоки для перехода в разделы сайта - Видео - ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип и печать

    Необходимо изготовить логотип и круглую печать для проекта "Герои Страны"  http://www.warheroes.ru На логотипе должны быть: 1. либо официальное либо сокращенное название проекта. На печати только официальное название 2. Изображение медалей Героя Советского Союза, Героя Рос.Федерации, Героя Соц.Труда,  Героя ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка сайта он-лайн магазина

    $500

    Есть магазин написанный на Битриксе.  Есть ряд задач по улучшению движка магазина. Задачи касаются как фронтэнда так и бэкэнда. Как то   - применить изменения дизайна,   - изменить отображение форм в личном кабинете  - настроить обмен данных с поставщиками товаров   и ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Изменение оформления заказа в Битрикс

    $500

    Необходимо изменить стандартное оформление заказа в Битрикс.  За образец берется оформление заказа в книжном магазине Лабиринт https://www.labirint.ru/cart/checkout/ Стандартное оформление заказа необходимо существенно переделать. А именн 1. Сделать одностраничное оформление заказа  2. Объединить блоки регион доставки и доставка 3. Создать компонент доставка ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка сайта на Битрикс

    $500

    [b]Что есть:[/b] Есть небольшой магазин работающий на движке Битрикс.   Есть несколько задач как бэкендных так и фронтендных по улучшению работы магазина,  адаптации со сторонними сервисами и поставщиками продукции. [b]Что надо:[/b] Ищется исполнитель для выполнения этих задач. [b]Дополнительные условия [/b]Задачки выдаются через ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет магазин на основе Битрикс

    $300

    [b]Что есть.[/b] Есть  небольшой интернет магазин на платформе Insailes с адаптивным дизайном, каталогами и ассортиментом товаров в количестве  1500 ед. номенклатуры. [b]Что надо.[/b] Необходимо перенести магазин на платформу с редактируемым исходным кодом (Битрикс и т.д) Что подразумевается под работами. - ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать сайт по готовому дизайну.

    $160

    Есть дизайн для небольшого сайта состоящего из главной страницы и 4-х разделов. Есть контент для 2-х языков русский и английский. Нужно 1. Натянуть дизайн на CMS 2. Сделать первичное наполнение на 2-х языках. Пример главной и контентной страницы во вложении

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт компании

    $300

    Необходимо создать небольшой сайт компании (можно и лендинг со скроллингом) занимающейся следующими видами деятельности: * Разработка нейронных сетей * Мониторинг дорожного движения * Компактные системы видеоаналитики * Локальные системы точного позиционирования на местности. Создание сайта подразумевает разработку дизайна и применение ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    $150

    Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для компании занимающейся следующими видами деятельности * Разработка нейронных сетей * Мониторинг дорожного движения * Компактные системы видеоаналитики * Локальные системы точного позиционирования на местности.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разовый моделинг и рендеринг

    $100

    Периодически необходимо выполнять моделинг и рендеринг предметов одежды. примерно вот такого плана: http://peredovaya.ru/objectInfo.jsp?name=form.rkka_bad_gimnast http://peredovaya.ru/objectInfo.jsp?name=form.brit_roll_old Рендер одного предмета оценивается примерно от 30 до 50 $ в зависимости от сложности, срок исполнения неделя. Работа разовая но с возможным продолжением. Оплата по вебманям. Предоплаты ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать бэкграунд для он-лайн игры

    Нужно нарисовать бэкграунд для главной страницы он-лайн игры "Передовая" по мотивам Второй Мировой войны: Советско-финская война. Итоговое разрешение 1920 на 1080 пикс. Логотип и управляющие элементы уже есть и останутся неизменными. Их расположение и ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта и натягивание сайта на движок

    $500

    Есть уже готовый макет сайта находится вот здесь. http://madballz.wix.com/tis1 Разбивка по разделам, арт и текстовка меняться не будет. Нужно. 1. Сделать дизайн поприличней, соответствующей теме игровой студии 2. После того как согласуется дизайн. натянуть этот дизайн на движок ...

    Дизайн сайтаDrupal
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видеобаннер

    размер баннера 500х500, объем до 1 Мб, не более 20 сек. проект z-war.com

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать флеш-баннер и ресайз

    Для онлайн игры необходимо придумать баннер, интересный сценарий, выполнить во флеш, минимальный вес. Размер 240х400, потом выполнить ресайз на размеры 900*150, 500*200, 160*600.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать баннеры в формате флеш

    Требуется сделать 3 эффектных рекламных баннера для он-лайн игры. Два с различными красивыми визуальными эффектами. Третий итерактивный, со сценарием, т.е. изменяющийся в зависимости от действий пользователя (клик, наведение, после наведения, ведение курсора и т.д). Файлы в формате ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$500
10 баллов
3 года назад
Сайт музыканта
Отличный заказчик, все на высшем уровне! Рекомендую!
Отличный профессионал. Все сделано на высочайшем уровне и очень быстро. Удивлен.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
4 года назад
Логотип и печать
Все отлично! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Я очень рад сотрудничеству.
Отлично сделанная работа по достаточно сложным требованиям. Антон всегда на связи, очень внимателен к деталям. Фирменный стиль сделал просто идеально. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
SadBoy
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Верстка по готовому макету
Отличный и адекватный заказчик, можно смело работать без предоплаты. Будем работать еще!
Сделал верстку на высочайшем уровне! Очень исполнительный и добросовестный. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
denistaras
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Интернет магазин на основе Битрикс
Работа с заказчиком полностью устроила, оплата в срок.
Очень хороший исполнитель. Все сделал на высоком уровне качества. Отлично знает возможности Битрикса.
Ответный отзыв
richalex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Сайт компании
Спасибо, рад был помочь) Обращайтесь)
Сделал все качественно
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