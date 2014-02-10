Есть уже готовый макет сайта находится вот здесь. http://madballz.wix.com/tis1 Разбивка по разделам, арт и текстовка меняться не будет. Нужно. 1. Сделать дизайн поприличней, соответствующей теме игровой студии 2. После того как согласуется дизайн. натянуть этот дизайн на движок ...