Есть проект написанный на PHP с использованием библиотек Zend. База данных Mysql. Есть тестовый сервер этого проекта, для опытов тестирования и разработки Что нужно. 1. Настроить форму отправки сообщений с сайта, желательно использовать для этого фришную ...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $300
[b]Что есть.[/b] Есть проект написанный на PHP с использованием библиотек Zend. База данных Mysql. Есть тестовый сервер этого проекта, для опытов тестирования и разработки Есть проектная доска Trello со списком задач. [b]Что нужно.[/b] 1. Настроить репозиторий кода. Можно поставить SVN ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $500
Нужен сайт для музыканта [b]Основные разделы: [/b]Главная Биография Афиша Репертуар Пресса Контакты ------------------------------ [b][i]Heder[/i][/b] Меню Ссылки на соцсети: Фейсбук, инстаграмм, утуб Выбор многоязычности. (Три языка: русский, английский, немецкий) [b][i]Футер[/i][/b] Копирайт, ссылки на соцсети, кнопка прыгнуть вверх [b]На главной [/b]- анонс ближайшего концерта - Крупные блоки для перехода в разделы сайта - Видео - ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо изготовить логотип и круглую печать для проекта "Герои Страны" http://www.warheroes.ru На логотипе должны быть: 1. либо официальное либо сокращенное название проекта. На печати только официальное название 2. Изображение медалей Героя Советского Союза, Героя Рос.Федерации, Героя Соц.Труда, Героя ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен4 года назад
- $200
Необходимо сделать верстку 5-ти страниц по отрисованному макету в FigmaHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $500
Есть магазин написанный на Битриксе. Есть ряд задач по улучшению движка магазина. Задачи касаются как фронтэнда так и бэкэнда. Как то - применить изменения дизайна, - изменить отображение форм в личном кабинете - настроить обмен данных с поставщиками товаров и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Необходимо изменить стандартное оформление заказа в Битрикс. За образец берется оформление заказа в книжном магазине Лабиринт https://www.labirint.ru/cart/checkout/ Стандартное оформление заказа необходимо существенно переделать. А именн 1. Сделать одностраничное оформление заказа 2. Объединить блоки регион доставки и доставка 3. Создать компонент доставка ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $500
[b]Что есть:[/b] Есть небольшой магазин работающий на движке Битрикс. Есть несколько задач как бэкендных так и фронтендных по улучшению работы магазина, адаптации со сторонними сервисами и поставщиками продукции. [b]Что надо:[/b] Ищется исполнитель для выполнения этих задач. [b]Дополнительные условия [/b]Задачки выдаются через ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $300
[b]Что есть.[/b] Есть небольшой интернет магазин на платформе Insailes с адаптивным дизайном, каталогами и ассортиментом товаров в количестве 1500 ед. номенклатуры. [b]Что надо.[/b] Необходимо перенести магазин на платформу с редактируемым исходным кодом (Битрикс и т.д) Что подразумевается под работами. - ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $160
Есть дизайн для небольшого сайта состоящего из главной страницы и 4-х разделов. Есть контент для 2-х языков русский и английский. Нужно 1. Натянуть дизайн на CMS 2. Сделать первичное наполнение на 2-х языках. Пример главной и контентной страницы во вложенииHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $300
Необходимо создать небольшой сайт компании (можно и лендинг со скроллингом) занимающейся следующими видами деятельности: * Разработка нейронных сетей * Мониторинг дорожного движения * Компактные системы видеоаналитики * Локальные системы точного позиционирования на местности. Создание сайта подразумевает разработку дизайна и применение ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для компании занимающейся следующими видами деятельности * Разработка нейронных сетей * Мониторинг дорожного движения * Компактные системы видеоаналитики * Локальные системы точного позиционирования на местности.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Периодически необходимо выполнять моделинг и рендеринг предметов одежды. примерно вот такого плана: http://peredovaya.ru/objectInfo.jsp?name=form.rkka_bad_gimnast http://peredovaya.ru/objectInfo.jsp?name=form.brit_roll_old Рендер одного предмета оценивается примерно от 30 до 50 $ в зависимости от сложности, срок исполнения неделя. Работа разовая но с возможным продолжением. Оплата по вебманям. Предоплаты ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать бэкграунд для главной страницы он-лайн игры "Передовая" по мотивам Второй Мировой войны: Советско-финская война. Итоговое разрешение 1920 на 1080 пикс. Логотип и управляющие элементы уже есть и останутся неизменными. Их расположение и ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт9 лет назад
Игровой онлайн проект. Необходимо написать несколько статей о проекте.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Новый игровой онлайн проект. Необходимо написать несколько статей о проекте.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Есть уже готовый макет сайта находится вот здесь. http://madballz.wix.com/tis1 Разбивка по разделам, арт и текстовка меняться не будет. Нужно. 1. Сделать дизайн поприличней, соответствующей теме игровой студии 2. После того как согласуется дизайн. натянуть этот дизайн на движок ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
размер баннера 500х500, объем до 1 Мб, не более 20 сек. проект z-war.comБаннеры8 заявокЗакрыт11 лет назад
Для онлайн игры необходимо придумать баннер, интересный сценарий, выполнить во флеш, минимальный вес. Размер 240х400, потом выполнить ресайз на размеры 900*150, 500*200, 160*600.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется сделать 3 эффектных рекламных баннера для он-лайн игры. Два с различными красивыми визуальными эффектами. Третий итерактивный, со сценарием, т.е. изменяющийся в зависимости от действий пользователя (клик, наведение, после наведения, ведение курсора и т.д). Файлы в формате ...Баннеры11 заявокЗакрыт12 лет назад